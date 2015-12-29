Мінекономрозвитку оприлюднило попередній список заборонених продуктів з Росії

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України в рамках реагування на можливе введення Російською Федерацією торгового ембарго проти України пропонує повністю заборонити імпорт м'яса, риби, круп, зерна, хлібобулочних виробів, горілки, пива, сигарет, кондитерських виробів, кормів, ряду хімікатів і залізничного устаткування російського виробництва в Україну з 10 січня 2016 року.

Про це йдеться в повідомленні Мінекономрозвитку, опублікованому на міністерському сайті. Завантажити список можна за посиланням.

Читайте такожПорошенко дозволив ввести проти Росії санкції у відповідь

Як зазначається, ці кроки буде зроблено з метою захисту економічних інтересів та безпеки України.

«Міністерство економічного розвитку і торгівлі України за участю центральних органів виконавчої влади підготувало пропозиції щодо дій у відповідь на порушення Російською Федерацією норм міжнародного права про заборону ввезення товарів походженням з України та призупинення дії Договору про ЗВТ в рамках СНД, - йдеться в повідомленні. - Пропонується ввести ставки ввізного мита, а також затвердити перелік товарів, ввезення яких пропонується заборонити».

Перелік товарів опубліковано на сайті Мінекономрозвитку і включає більш як 30 позицій.

У Мінекономрозвитку нагадали, що 16 грудня 2015 року президент Російської Федерації підписав указ «Про призупинення Російською Федерацією дії Договору про зону вільної торгівлі щодо України», а 25 грудня Рада федерації Російської Федерації схвалила федеральний закон «Про призупинення Російською Федерацією дії Договору про зону вільної торгівлі щодо України».

«Очікувана дата призупинення Російською Федерацією дії Договору про зону вільної торгівлі (СНД) стосовно України - 1 січня 2016 року», - зазначили в Мінекономрозвитку.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент України Петро Порошенко підписав закон, який дозволяє ввести відповідні економічні санкції проти Росії.

Читайте такожЯценюк про санкції проти РФ: ми вже підготували набір контрзаходів

Нагадаємо, жорсткі торговельні заходи щодо України були анонсовані Російською Федерацією у відповідь на прагнення нашої країни не відкладати введення Угоди про зону вільної торгівлі між Україною і ЄС. Угода почне працювати у повному обсягу також з 1 січня 2016 року.

За даними Мінекономрозвитку, Росія займає приблизно 12,8% від загального обсягу українського експорту.