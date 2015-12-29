Гройсман підписав державний бюджет на 2016 рік

Спікер Верховної Ради України Володимир Гройсман підписав закон про державний бюджет на 2016 рік і направив його на підпис президенту України Петру Порошенку.

"Закон направлений на підпис Президенту (29.12.2015)", - йдеться на сайті Верховної Ради.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на п'ятницю, 25 грудня, Верховна Рада прийняла за основу і в цілому проект закону України про державний бюджет на 2016 рік з дефіцитом 3,7% ВВП і доходами 595 млрд грн. За відповідне рішення проголосували 263 народних депутати при необхідних 226.

Проект держбюджету був доопрацьований з урахуванням прийнятих законів. Представляючи оновлений проект бюджету міністр фінансів України Наталія Яресько сказала, що розробники законопроекту в цілому врахували близько 20 різних змін.

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Зокрема, раніше передбачалося, що доходи бюджету складуть 601 млрд грн. Прийняття бюджету було ключовою рекомендацією Україні від основного кредитора - Міжнародного валютного фонду, підтриманою Мінфіном США та посольствами країн Великої сімки в Україні.

Раніше Кабмін представив проект держбюджету, в якому незмінним залишилися показники держборгу – 1,5 трлн грн., показник держгарантій – 28,2 млн грн, доформування енергетичного спецфонду на рівні 700 млн дол., обсяг запозичень - 202,997 млрд грн. Прожитковий мінімум, згідно з оновленим документом, з 1 січня 2016 року також складе 1330 грн, з 1 травня - 1399 грн, з 1 грудня - 1496 грн. Розмір мінімальної зарплати: з 1 січня - 1378 грн, з 1 травня – 1450 грн, з 1 грудня – 1550 грн.

Крім того, 24 грудня Верховна Рада прийняла і затвердила ряд законодавчих змін, які стосуються системи оподаткування для виконання дохідної частини бюджету -2016.