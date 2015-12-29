Глава парламенту підписав закон про податкову реформу

Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Так, законопроект №3688 "Про внесення змін у Податковий кодекс України та деякі законодавчі акти України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році" направлено на підпис президенту України Петру Порошенку, що свідчить про поставлений підпис спікера парламенту.

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Як повідомляв УНІАН, 24 грудня Рада прийняла зміни до Податкового кодексу. За відповідний законопроект №3688 про внесення змін до Податкового кодексу проголосував 251 народний депутат при необхідних 226.

Розробники законопроекту змінили підходи до оподаткування аграріїв в частині сплати ПДВ. Розподіл податку вирішено представити в таких пропорціях: для виробників зернових та технічних культур пропорція становитиме 15% на спецрахунки (для подальшого використання на розсуд підприємства) і 85% в бюджет, для виробників тваринницької та молочної продукції – 80% на спецрахунки і 20% в бюджет, для виробників іншої продукції пропорція становитиме 50% на 50%. Раніше пропонували встановити наступну пропорцію для всіх агропідприємств: 75% в бюджет і 25% на спецрахунки підприємств.

Зокрема, в законопроекті пропонувалося підвищити акциз на пиво та вина, крім натуральних виноградних, на 100%, на спирт і алкогольні напої – на 50%, на слабоалкогольні напої – на 300%. Також запропоновано наділити Кабмін правом встановлювати мінімальні ціни на тютюнову продукцію.

Крім того, законопроект пропонує ввести з 1 січня 2016 року два однакових за своїм адміністрування реєстру платників податки, один з яких буде містити дані про підприємства, яким автоматично відшкодовується ПДВ.

В проекті закону практично без змін залишається спрощена система оподаткування, за винятком визначення доходу для третьої групи. Поріг доходу для платників третьої групи знижений до 5 мільйонів гривень до 20 мільйонів гривень.