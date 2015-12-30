Проблема "зарплатного рабства" турбує значну кількість наших співгромадян - Порошенко

Про це повідомляється на офіційному сайті глави держави. Як зазначив Президент у коментарях до петиції, він доручив Кабміну всебічно вивчити проблему, що склалася, в тому числі переглянути порядок переведення рахунків переселенців в Ощадбанк, а також закон про пенсіонерів силових структур, які позбавлені права вільно обирати зручний для них банк.

Нагадаємо, електронна петиція української Асоціації захисту фінансових прав з вимогою ліквідувати в Україні зарплатне рабство і забезпечити дотримання фінансових прав усіх українських громадян достроково - за тиждень до закінчення голосування набрала необхідні 25 000 голосів і направлена на розгляд Президента Петра Порошенка.

Як повідомили в Асоціації, тепер цей документ, який вимагає скасування низки незаконних рішень уряду так і законодавчого закріплення свободи вибору банку одержувачами заробітної плати і пенсії, має бути розглянуте Президентом, а відповідні законопроекти внесені на обговорення парламенту. Крім вимог скасування обов'язкового обслуговування держбанками співробітників бюджетних і держпідприємств, петиція вимагає також скасувати обов'язкове отримання в держбанках пенсій військовослужбовцями, пенсій і допомоги переселенцям із зони АТО і т. д. Тепер це питання на особистому контролі глави Держави.

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"Активне голосування людей за цю петицію, при тому, що її розгляд прийшовся на період тимчасового призупинення роботи сайту петиції та посилення порядку ідентифікації відвідувачів сайту, наочно показує, наскільки ця "несуттєва" з точки зору влади проблема насправді хвилює більшість українських громадян, - каже керівник Асоціації захисту фінансових прав" Світлана Мальована. - Кожна людина повинна мати право самому вибирати банк для отримання зарплати або пенсії, а не бути заручником Кабміну або директора підприємства. І ми дуже сподіваємося, що Президент і законодавці почують думку своїх виборців".

Як відзначили в Асоціації захисту фінансових прав, такого поняття як "Зарплатні проекти" вже давно немає в жодній розвиненій країні світу, не кажучи вже про "зарплатному рабстві". Поняття "зарплатний проект" є своєрідним атавістичним феноменом, з яким знайомі виключно громадяни держав, що утворилися внаслідок розпаду СРСР в 1991 році. У країнах Західної і Центральної Європи процес виплати заробітної плати державним службовцям, інших виплат соціального характеру (пенсії, допомоги, компенсації, стипендії) організований принципово інакше – просто і ефективно.

Раніше Київський апеляційний административний суд відхилив апеляцію уряду і Мінфіну на рішення Окружного адмінсуду і остаточно зажадав скасувати протокольні рішення про переведення зарплатних проектів бюджетних організацій і держпідприємств в держбанки і забезпечити вільний вибір банків для отримання зарплати бюджетникам.