Аналітики Bloomberg поставили Путіну "двійку" за управління економікою Росії

Аналітики оцінили економічну роботу президента Росії Володимира Путіна, уряду РФ і Центробанку в кризу, передає Bloomberg.

На їхню думку, найгіршим економістом є Володимир Путін: 27% опитаних експертів поставили російському президенту оцінку «F» (одиницю), 50% опитаних поставили президенту РФ оцінку «D» і «C» («двійку» і «трійку»), оцінку «A» («відмінно») поставив тільки один аналітик з опитаних 22.

Читайте такожРосію чекає слабка економіка, конфлікти в Кремлі і посилення спецслужб - Stratfor«Більшість труднощів у російській економіці обумовлені економічними санкціями, які були введені проти Росії через її політику в Україні», — зазначає Нериджус Мачюлис, старший економіст в Swedbank AB.

Економічну діяльність уряду РФ, зокрема, його глави Дмитра Медведєва, більшість аналітиків оцінили на «трійку» («C»).

Кращий результат продемонстрував Центробанк Росії - більшість аналітиків оцінили його роботу на «добре» і «відмінно».

«В цілому, ЦБ і Міністерство фінансів діяли найбільш ефективно, виходячи з реалістичних прогнозів», — зазначив Гюнтер Дебер, аналітик Raiffeisen Bank International AG.