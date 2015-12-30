Центробанк Китаю ввів обмеження для іноземних банків

Народний банк Китаю заборонив кільком іноземним банкам проводити низку валютних операцій до кінця березня наступного року, передає ПРАЙМ.

У число тимчасово заборонених операцій увійшли послуги, пов'язані з міждержавними, внутрішніми і офшорними операціями. Джерела не повідомили, які саме банки потрапили під заборону. Народний банк Китаю поки коментарів не давав.

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Як повідомляв УНІАН, МВФ вирішив ввести юань до кошика світових резервних валют. Це може призвести до зростання попиту на китайську валюту і подальшого підвищення її курсу. У зв'язку з цим Китай став в ручному режимі знижувати курс юаня. У грудні 2015 року Народний банк КНР знизив курс женьміньбі (офіційна назва юаня) до 6,4814 юаня за долар – мінімальний показник з червня 2011 року.