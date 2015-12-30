Російський рубль в черговий раз обновив історичний мінімум

У ході торгів на Московській біржі в середу, 30 грудня, російський рубль продовжив падіння.

Курс долара перевищив позначку 73 руб., склавши 73,08 руб./дол. Таким чином, курс долара перевищив максимальну позначку, досягнуту 16 грудня 2014 року.

Курс євро піднявся на 1,01%, до 80,01 рубля.

Читайте такожАнтикризовий банк Путіна потребує порятунку; це громадина вартістю $18 мільярдів - BloombergІмпульсу зниження курсу рубля надає падіння світових цін на нафту на тлі надлишку пропозиції і очікувань зниження вартості палива вже на початку 2016 року. 30 грудня ф'ючерси на легку нафту марки WTI подешевшали на 1,7%, до $37,25 за барель. Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 0,9%, до $37,45 за барель.

Аналітики вважають, що на початку 2016 року ціни на нафту ще більше впадуть - на ринок вийде Іран і американська нафта.