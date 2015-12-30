Яресько планує відновити переговори з МВФ після свят у "телефонному режимі"

Міністерство фінансів України має намір відновити переговори з ключовим кредитором країни - Міжнародним валютним фондом після свят, коли закінчаться канікули і відпустки, повідомила міністр фінансів України Наталія Яресько.

Читайте такожМВФ наприкінці січня буде вирішувати долю кредиту України: може об'єднати 3 і 4 транші«Зараз поки тиша. Але ми будемо говорити, як тільки повернуться (переговорники - УНІАН) з відпусток. Ми не знаємо, чи буде приїжджати місія. Ми не чекаємо, що вони приїдуть, але ми зможемо все обговорити по телефону. Зараз ми передаємо їм документи (ухвалені парламентом в кінці грудня - УНІАН)», - сказала міністр.

При цьому Яресько зазначила, що не чула поки про реакцію МВФ на ухвалені документи. «Про це поки мова не йшла», - сказала міністр. Разом із тим, вона підкреслила, що в ході обговорення в парламенті 24-25 грудня до проекту бюджету на 2016 рік і до податкового законодавства було внесено зміни, які потребують додаткового узгодження з Фондом. І поки, як сказала міністр, немає впевненості в тому, що всі ухвалені зміни «вдасться узгодити».

Як повідомляв УНІАН, МВФ 11 березня 2015 року схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility - EFF) загальним обсягом 17,5 млрд дол. терміном на 4 роки. Перший транш за новою програмою обсягом 5 млрд дол. Україна отримала 13 березня, другий на 1,7 млрд дол. – 4 серпня. Україна сподівалася отримати третій транш до кінця 2015 року, проте транш не був наданий і засідання Ради директорів Фонду щодо України не відбулося. Фонд називав ключовою умовою продовження співробітництва ухвалення держбюджету на 2016 рік, зміни до податкового законодавства й реалізацію антикорупційної політики.