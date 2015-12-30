Мінфін із 2016 почне практику планування бюджету на три роки – Яресько

Про це в ході прес-конференції сказала міністр фінансів України Наталія Яресько.

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Крім того, за словами Яресько, Мінфін почне поступовий перехід до електронного бюджетування в режимі e-budgeting.

«Ми розширюємо e-data (практику оприлюднення інформації про виконання бюджету - УНІАН) до e-budget – тобто починаємо нову систему формування бюджетів «з нуля», не на базі попередніх бюджетів, - сказала міністр. – Додатково ми починаємо, я підписала доручення, процес трирічного бюджетування, щоб мати передбачуваність більш як на рік».

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України о 4 годині ранку 25 грудня прийняла закон України про державний бюджет на 2016 рік з дефіцитом 3,7% ВВП і з доходами 595 млрд грн. Раніше показник доходів був на рівні 601 млрд грн.

Проект держбюджету було доопрацьовано з урахуванням прийнятих напередодні законів, що зумовили зміни до податкового законодавства. Прийняття бюджету було ключовою рекомендацією Україні від основного кредитора - Міжнародного валютного фонду, підтриманою Мінфіном США та посольствами країн «Великої сімки» в Україні.

Незмінними в бюджеті залишилися показник держборгу – 1,5 трлн грн, показник держгарантій – 28,2 млн грн, доформування енергетичного спецфонду на рівні 700 млн дол., обсяг запозичень - 202,997 млрд грн. Прожитковий мінімум, згідно з оновленим документом, з 1 січня 2016 року так само становитиме 1330 грн, з 1 травня - 1399 грн, з 1 грудня - 1496 грн. Розмір мінімальної зарплати: з 1 січня - 1378 грн, з 1 травня – 1450 грн, з 1 грудня – 1550 грн.