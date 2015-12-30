Мінфін готовий продовжити переговори щодо російського боргу – Яресько

Про це повідомила міністр фінансів України Наталія Яресько.

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"Я говорила вже, що ми продовжимо діалог. Напевно, в січні, після свят, я очікую, що діалог продовжиться. Але що буде далі, я не маю інформації", - сказала вона.

Раніше прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк зазначив, що уряд України повністю готовий до судового процесу проти Російської Федерації щодо боргу в 3 млрд дол. На виплату цього боргу накладено мораторій. За словами Яценюка, вже визначено радника, який консультуватиме уряд у судовому процесі. Крім того, виділено асигнування на оплату юридичних послуг із захисту інтересів України.

Як повідомляв УНІАН, 18 грудня Україна, згідно з чинним законодавством і раніше взятими на себе зобов'язаннями щодо виконання боргових операцій, оголосила мораторій на виплату всіх боргів перед Російською Федерацією, включаючи борг, взятий урядом Януковича-Азарова у 2013 році обсягом 3 млрд дол., а також борги держхолдингу «Укравтодор» і Конструкторського бюро «Південне» перед російськими банками. Загальна сума боргу, який потрапив під мораторій, перевищила 3,58 млрд дол.

Борг у 3 млрд дол. було визнано офіційним боргом спеціальним рішенням ключового кредитора України Міжнародного валютного фонду.

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Виплати за цими боргами зупиняються до моменту прийняття пропозицій України щодо реструктуризації або прийняття відповідного судового рішення.

Мораторій набрав чинності 20 грудня поточного року. Кабінет міністрів дозволив Міністерству юстиції найняти юристів для захисту інтересів країни у разі виникнення спорів за облігаціями, випущеними у 2013 році.