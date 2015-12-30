Фонд гарантування планує на цьому тижні продати активи 22 банків-банкрутів

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб має намір на цьому тижні продати активи 22 неплатоспроможних банків на загальну суму 3,19 млрд грн.

Як повідомляється на сайті фонду, зокрема, на продаж виставлятимуться основні засоби і право вимоги за кредитами «Брокбізнесбанку» на 576,53 млн грн, банку «Форум» - на 421,15 млн грн, «Західінкомбанку» - на 284,98 млн грн, «Автокразбанку» - на 308,35 млн грн, «Актив-Банку» - на 242,5 млн грн, банку «Демарк» - на 325,93 млн грн, банку «Київська Русь» - на 130,43 млн грн, «Профін Банку» - на 17,090 млн грн та інші.

Читайте такожРада пом'якшила критерії віднесення банків до неплатоспроможніхМинулого тижня вдалося реалізувати активи неплатоспроможних банків на суму понад 71,16 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, Світовий банк у рамках заходів української влади щодо підвищення стійкості та ефективності банківської системи країни очікує зниження кількості банків України до 100 в 2016 році зі 119, функціонуючих на сьогоднішній день.

У рамках процесу очищення банківської системи НБУ за 2014-2015 роки визнав неплатоспроможними 63 банки, їх кількість скоротилася з 182 до 119.