Мінфін готовий просити Раду змінити бюджет-2016, якщо він не влаштує МВФ

Про це в ході прес-конференції сказала міністр фінансів України Наталія Яресько.

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"Думаю, що стосовно спецрежимів (сплати податків для аграріїв - УНІАН) буде дуже важко переконати Фонд. Але будемо робити, як і торік – змінювати бюджет", - сказала міністр.

Раніше сьогодні очільниця Мінфіну повідомила, що міністерство відновить переговори з МВФ після свят, коли завершаться канікули та відпустки. Причому, найімовірніше, переговори пройдуть у телефонному режимі, оскільки Мінфін не очікує приїзду місії Фонду.

При цьому Яресько зазначила, що поки реакції МВФ на бюджет і податкові зміни не було. Однак вона підкреслила, що під час обговорення у парламенті 24-25 грудня в проект бюджету на 2016 рік і в податкове законодавство були внесені зміни, які вимагають додаткового погодження з Фондом. І поки, як сказала міністр, немає впевненості в тому, що всі прийняті зміни "вдасться узгодити".

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України о 4-й годині ранку 25 грудня прийняла бюджет на 2016 рік з дефіцитом 3,7% ВВП і доходами у 595 млрд грн, що трохи нижче спочатку закладеного показника у 601 млрд грн. Бюджет перераховувався кілька разів - з урахуванням прийнятих напередодні змін у податкове законодавство.

Найбільш спірними у податковому законодавстві виявилися норми про акциз на тютюн і спирт, а також спеціальний режим оподаткування аграріїв. Розробники змін поміняли підходи до оподаткування аграріїв у частині сплати ПДВ. Розподіл податку вирішено подати у таких пропорціях: для виробників зернових і технічних культур пропорція становитиме 15% на спецрахунки (для подальшого використання на розсуд підприємства) і 85% - до бюджету, для виробників тваринницької та молочної продукції - 80% на спецрахунки і 20% - до бюджету , для виробників іншої продукції пропорція становитиме 50% на 50%. Раніше пропонували встановити таку пропорцію для всіх агропідприємств: 75% - у бюджет і 25% - на спецрахунки підприємств.

Зміни в акцизної політиці такі: підвищено акциз на пиво і вина, крім натуральних виноградних, на 100%, на спирт та алкогольні напої - на 50%, на слабоалкогольні напої - на 300%. Крім того, Кабмін наділили правом встановлювати мінімальні ціни на тютюнову продукцію.

З 1 лютого 2016 року, за рішенням парламенту, буде введено два однакових за своїм адмініструванням реєстри платників податків, один з яких буде містити дані про підприємства, яким автоматично відшкодовується ПДВ.

Водночас, практично без змін залишається спрощена система оподаткування, за винятком визначення доходу для третьої групи. Поріг доходу для платників третьої групи знижено до 5 млн грн з 20 млн грн.