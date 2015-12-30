Обвал російського рубля не вщухає: "дерев'яний" встановив новий історичний антирекорд

У ході торгів на Московській біржі в середу, 30 грудня, обвал російського рубля не вщухає.

Курс долара піднявся на 0,92 коп, склавши 73,13 руб./дол. (ранкова сесія - 73,08 руб./дол.). Таким чином, курс долара перевищив останню максимальну позначку, досягнуту 16 грудня 2014 року.

Курс євро трохи знизився порівняно з початком торгів - до 79,94 руб./євро з 80,01 руб./євро.

Читайте такожУ Сбербанку Росії прогнозують подальше падіння рубляІмпульс зниженню курсу рубля надає падіння світових цін на нафту на тлі надлишку пропозиції і очікувань зниження вартості палива вже на початку 2016 року. 30 грудня ф'ючерси на легку нафту марки WTI подешевшали на 1,7%, до $37,25 за барель. Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 0,9%, до $37,45 за барель.

Аналітики вважають, що на початку 2016 року ціни на нафту ще більше впадуть - на ринок вийде Іран і американська нафта.