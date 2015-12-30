В окупованому Криму - паніка: люди вишиковуються у величезні черги біля банкоматів

Кримчани вишиковуються у величезні черги біля банкоматів, щоб зняти готівку, передають "Новини Криму".

Одні традиційно перед новим роком запасаються готівкою на придбання подарунків та організацію столу, інші побоюються того, що після свят можуть позбутися грошей через борги за кредитами в українських банках. Ця тема активно мусується в чергах.

Читайте такожРосія схвалила порядок погашення кримчанами боргів перед українськими банками«До 2016 року, дійсно, з'являється можливість списувати кошти з деяких банківських рахунків по виконавчим листам судочинства без згоди власників карт. Однак це ніяк не стосується боргів жителів Криму перед українськими банками, оскільки подібних судових рішень поки немає», – пояснили в Кримському управлінні ФССП.

Як повідомляв УНІАН, 23 грудня п.р. Держдума прийняла закон щодо боргів кримчан перед українськими банками.

Документ передбачає, що заборгованість громадян за кредитними договорами з банками, що діяли на території Криму і Севастополя, буде визначатися за станом на 18 березня 2014 року. Платежі будуть здійснюватися в рублях. Якщо кредит видавався не в рублях, то заборгованість буде виплачуватися в рублях за курсом відповідної валюти на 18 березня 2014 року.

Нелегітимний спікер Держради окупованого Росією Криму Володимир Константинов вважає неприйнятним ухвалення Держдумою закону про стягнення боргів кримчан.

"Уявіть несвоєчасність, неприйнятність прийняття цього закону для наших виборців, - сказав Константинов. - Люди знаходяться в стані вимкненого світла вечорами, а сьогодні або завтра до них прийдуть українські банки та їх представники. Ми категорично були проти, дізналися про це в останній момент. Представників Криму в залі не було. Кримчани не проти повернення грошей. Але давайте спочатку вирівняємо ситуацію".

Крім того, Константинов зазначив, що Держрада буде домагатися внесення змін. "Ми ще будемо розбиратися, будемо намагатися в Раді Федерації розмовляти. Будемо домагатися внесення змін, коригування".

Раніше "глава" анексованого Криму Сергій Аксьонов виступив за повне виключення примусових заходів щодо стягнення з жителів півострова боргів перед українськими банками.