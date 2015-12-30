Розенко запевняє, що виділених грошей вистачить для стабільної роботи Пенсійного фонду

Для стабільної роботи Пенсійного фонду в 2016 році вистачить передбачених у державному бюджеті на наступний рік 145 млрд грн, заявив міністр соціальної політики Павло Розенко під час брифінгу в Києві.

«У бюджеті України на 2016 рік (на Пенсійний фонд - УНІАН) виділено приблизно 145 млрд грн, чого, на нашу думку, цілком достатньо для стабільної та ефективної роботи фонду», - сказав він. У той же час міністр повідомив, що зменшення єдиного соціального внеску з наступного року до 22% з 41% призведе до втрати Пенсійним фондом надходжень у розмірі 100 млрд грн.

Читайте такожЯценюк: Ми вдвічі скоротили єдиний соціальний внесок - це вимагає відповідальності і з боку підприємцівВін також нагадав, що в 2016 році соціальні стандарти будуть підвищені у два етапи на 12,5% за підсумками року. «Ми переходимо в режим, коли соціальні виплати вже будуть підвищуватися і індексуватися регулярно», - додав Розенко.

Як повідомляв УНІАН, міністр соціальної політики Павло Розенко в кінці листопада повідомив, що дефіцит чотирьох фондів соціального страхування у 2016 році у разі зниження ставки єдиного соціального внеску складе 133 млрд грн.

За підрахунками Мінсоцполітики, дефіцит Пенсійного фонду в такому випадку складе близько 120 млрд грн, Фонду соціального страхування на випадок безробіття – приблизно 7,5 млрд грн, Фонду соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності – 4,6 млрд грн, Фонду соціального страхування від нещасних випадків – 4,8 млрд грн.