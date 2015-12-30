У 2016 році продовжаться обмеження на виплату пенсій – Розенко

У 2016 році продовжиться дія низки обмежень у системі пенсійного забезпечення, які були встановлені в 2015 році, повідомив міністр соціальної політики Павло Розенко під час брифінгу в Києві.

Читайте такожПенсійний глухий кут«Продовжується дія деяких обмежень, в першу чергу в пенсійному забезпеченні, які існували в 2015 році», - сказав він. Так, високі пенсії будуть і далі обкладатися податком у 15%. Міністр пояснив, що мінімальний розмір пенсії, з якою потрібно буде сплачувати податок, повинен бути вище трьох мінімальних зарплат. У 2016 році сума трьох мінімальних зарплат становитиме 4134 грн проти 3654 грн в 2015 році. Також буде встановлено мінімальний вік для виходу на пенсію для тих професій, де раніше існував лише мінімальний трудовий стаж для виходу на пенсію. «Це буде поступовий процес. Підвищення відбуватиметься по півроку за рік», - пояснив Розенко. За планом уряду, мінімальний вік для виходу на спецпенсію для працівників авіації складе 50 років, для представників бюджетної сфери (медиків, вчителів, артистів) – 55 років.

Також, за словами Розенка, встановлено розмір максимальної пенсії на рівні 10740 грн, причому дана сума є фіксованою. «Найвищий рівень пенсії, ми вважаємо, не повинен перевищувати розумних меж. Тому в чинному законодавстві ця виплата відв'язується від прожиткового мінімуму», - пояснив міністр.

Він нагадав, що в 2016 році продовжиться практика невиплати пенсій працюючим пенсіонерам на посадах держслужбовців вищих рангів, суддям, прокурорам, депутатам та іншим високопосадовцям. Іншим працюючим пенсіонерам будуть виплачувати 85% пенсії, у разі якщо вона перевищує півтора прожиткового мінімуму.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 24 грудня прийняла закон, який передає обов'язки фінансування державних соціальних видатків на рівень місцевих бюджетів, що скорочує їх розмір, а також посилює контроль за їх одержувачами. Серед іншого, закон передбачає продовження дії норми про невиплату пенсій працюючим депутатам, прокурорам, суддям та іншим високопосадовцям до кінця 2016 року.