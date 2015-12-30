Профіцит платіжного балансу України в січні-листопаді становив $566 мільйонів – НБУ
Платіжний баланс України в січні-листопаді 2015 року зведено з профіцитом $566 млн проти дефіциту $11,046 млрд за аналогічний період 2014 року.
Про це повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).
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За даними НБУ, в листопаді платіжний баланс зведено з профіцитом $339 млн.
Згідно з повідомленням, дефіцит рахунку поточних операцій у січні-листопаді становив 641 млн дол. проти дефіциту в 3,869 млрд дол. роком раніше.
За 11 місяців експорт товарів із України знизився на 31,8%, експорт до Росії скоротився в 2,2 раза, експорт до країн ЄС - на 29,2%. Імпорт товарів за вказаний період знизився на 33,5%, імпорт із Росії – на 40,9%, із країн ЄС – на 27,9%.
За даними регулятора, за 11 місяців 2015 року чистий приплив прямих іноземних інвестицій становив $2,3 млрд, проти відпливу $42 млн за відповідний період минулого року.
Як повідомляв УНІАН, профіцит зведеного платіжного балансу України в жовтні становив $229 млн.
У 2014 році платіжний баланс України був зведений з дефіцитом $13,307 млрд проти профіциту $2,023 млрд за підсумками 2013 року.