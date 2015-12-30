Кабмін вводить мита на товари з Росії та забороняє імпорт низки продуктів

Кабінет міністрів України за раніше озвученою пропозицією Міністерства економічного розвитку і торгівлі України упроваджує імпортне мито на російські товари, а також заборону на імпорт низки товарних груп, включаючи продовольство, продукти хімічної промисловості і залізничне обладнання. Про це сказав прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк у ході засідання уряду.

«Сьогодні Кабмін приймає дві постанови про контрдію проти незаконних дій Російської Федерації. Перша постанова - про заборону ввезення на територію України товарів походженням з Російської Федерації. Друга постанова – про ставки ввізного мита на товари походженням з РФ», - сказав Яценюк.

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Він наголосив, що на кожну російську дію Україна вживатиме контрзаходи і контрдії.

«Постанови про контрдії української сторони, спрямовані на захист українського товаровиробника, будуть оприлюднені наступного дня після фактичних дій російської сторони», - підкреслив глава уряду.

Яценюк підкреслив, що рішення уряду – це «дзеркальні заходи» проти незаконних дій російської сторони. «Ми так будемо робити кожного разу. Кожна російська дія отримає належну відповідь», - зазначив він.

Також прем‘єр нагадав, що на поточний момент Україна не має критичної залежності від російського ринку. «Йдеться про триразове скорочення такої залежності за останні роки, сьогодні це лише 12,8%. Але Росія щодня вживає заходів, щоб обмежити український експорт до РФ, чим завдає шкоди українській економіці і головне - порушує багатосторонні і двосторонні угоди», - сказав Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, 29 грудня Міністерство економічного розвитку і торгівлі України в рамках реагування на можливе введення Російською Федерацією торгового ембарго проти України запропонувало упровадити імпортні мита на російські товари з 2 січня 2016 року, а також повністю заборонити імпорт м'яса, риби, круп, зерна, хлібобулочних виробів, горілки, пива, сигарет, кондитерських виробів, кормів, низки хімікатів і залізничного устаткування російського виробництва в Україну з 10 січня 2016 року.

Повний перелік товарів, потенційно заборонених до ввезення в Україну, опублікований на сайті Мінекономрозвитку і включає більш як 30 позицій.

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16 грудня 2015 року президент Російської Федерації підписав указ «Про припинення Російською Федерацією дії Договору про зону вільної торгівлі щодо України», а 25 грудня Рада федерації РФ схвалила федеральний закон «Про призупинення Російською Федерацією дії Договору про зону вільної торгівлі відносно України». Очікувана дата призупинення Російською Федерацією дії Договору про зону вільної торгівлі (СНД) стосовно України - 1 січня 2016 року.

Жорсткі торговельні заходи стосовно України були анонсовані Російською Федерацією у відповідь на прагнення нашої країни не відкладати введення в дію Угоди про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. Угода запрацює у повному обсязі також з 1 січня 2016 року.