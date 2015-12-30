Україна вводить мораторій на виплату російського боргу в 3 мільярди доларів

Про це в ході засідання уряду сказав прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

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«Ми зупинили військову агресію Росії, і тепер ми зупиняємо економічну, фінансову і дипломатичну агресії. Уряд ухвалив рішення про введення мораторію на 3 млрд дол., які ми не брали, які були нічим іншим, як хабарем Кремля колишньому українському президентові за непідписання Угоди про зону вільної торгівлі з ЄС, - сказав Яценюк. - Уряд ввів мораторій на виплату 3 млрд дол, і це пов'язано з тим, що Росія відмовилася реструктуризувати ці борги. Інших умов, ніж ті, що були запропоновані іншим кредиторам, Кремль не отримає. І тому мораторій буде введений до того моменту, поки Росія або прийме пропозицію України, чи буде судове рішення. Ми в повній готовності до судової війни з РФ».

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Як повідомляв УНІАН, 17 грудня Міністерство фінансів України заявило, що Україна не зможе погасити борг перед Російською Федерацією в обсязі 3 млрд дол. на тих умовах, під які він був узятий, оскільки це суперечить критеріям програми співпраці з ключовим кредитором країни – Міжнародним валютним фондом.

У той же час, згідно із заявою, Україна готова до переговорів з цього боргу та його реструктуризації на умовах, які були запропоновані раніше іншим кредиторам.

Україна і Комітет кредиторів 27 серпня досягли угоди про реструктуризацію частини державного боргу загальним обсягом 18 млрд дол., яка передбачає повне списання 3 млрд дол., відстрочку платежів по "тілу кредиту" в сумі 8,5 млрд дол. на 4 роки, а також фіксування ставки купона по всім бондам на рівні 7,75% річних.

В периметр реструктуризації також увійшов кредит, отриманий Україною в рамках домовленостей між президентом РФ Володимиром Путіним і тодішнім президентом України Віктором Януковичем у грудні 2013 року. Кредит був виданий допомогою викупу євробондів України на 3 млрд дол. через Ірландську фондову біржу, що прирівнює його до комерційного, однак російська сторона наполягає, що позика є міждержавною, оскільки покупцем облігацій був російський державний фонд.

Рада директорів МВФ 16 грудня визнала офіційний статус російської позики Україні у розмірі 3 млрд дол., наданої в грудні 2013 року уряду Азарова-Януковича. Мотивація рішення Фонду полягала в тому, що власником цього боргу був і залишається уряд Російської Федерації. При цьому в рішенні Фонду підкреслюється, що це єдиний «проблемний» борг України, і Київ не має простроченої заборгованості перед іншими офіційними кредиторами.

18 грудня Україна оголосила мораторій на виплату всіх боргів перед Російською Федерацією.

У Мінфіні Росії очікують, що Україна виконає свої боргові зобов'язання в повному обсязі до 31 грудня. Після цієї дати, якщо Росія не отримає $3 мільярди, погрожують подати в суд.

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що Україна готова судитися з Росією щодо «боргу Януковича».