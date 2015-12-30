Держава припинить компенсувати компаніям зарплати мобілізованих співробітників з 2016 року

Уряд припинить за рахунок бюджетних коштів компенсувати компаніям заробітну плату працівників, призваних на військову службу за мобілізацією на особливий період, з 1 січня 2016 року, заявив міністр соціальної політики Павло Розенко під час брифінгу в Києві.

«У держави немає додаткових 2 млрд грн на 2016 рік, насамперед через зменшення єдиного соціального внеску, для того, щоб продовжувати фінансувати цю програму з державного бюджету України», - сказав він. Через зменшення єдиного соціального внеску до 22% із 41% з наступного року бюджет недоотримає кошти в розмірі близько 100 млрд грн. У зв'язку з цим, за словами міністра, уряду довелося оптимізувати соціальні програми, в тому числі припинити компенсацію компаніям зарплат мобілізованих співробітників. За 2015 рік на компенсації було виділено 1,9 млрд грн, повідомив Розенко.

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Водночас міністр зазначив, що продовжують діяти законодавчі норми, які гарантують виплати мобілізованим співробітникам їх середньомісячного заробітку за рахунок компанії. Він висловив сподівання, що компанії не ухилятимуться від виплати зарплат мобілізованим співробітникам, оскільки податковий тягар для бізнесу зменшиться у зв'язку зі скороченням єдиного соціального внеску. «Ми розраховуємо, що бізнес легалізований і легалізується економіка країни, і що бізнес на себе частково візьме і виконання деяких функцій», - пояснив Розенко.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів розпорядився до кінця 2015 року додатково спрямувати 41,3 млн грн на компенсацію з бюджету підприємствам, установам і організаціям середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за мобілізацією на особливий період.