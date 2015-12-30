Кабмін затвердив торгові санкції проти РФ, але введе їх тільки у відповідь на російське ембарго (список)

Кабінет міністрів України, як і планував, затвердив низку торгових контрзаходів щодо російських товарів, затвердив перелік російських товарів, заборонених до імпорту в Україну, однак запровадить свої рішення в дію лише в разі запровадження Росією торгового ембарго щодо українського експорту, сказала журналістам заступник міністра економіки України – торговий представник України Наталія Микольська.

Як очікується, Росія запровадить торговельне ембарго 1 січня 2016 року, Україна запровадить заходи у відповідь 2 січня і 10 січня.

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«Прем'єр-міністр сказав, що ми застосуємо вжиті заходи наступного дня після того, як Росія запровадить свої заходи. Чому ми пропонували дати – 2 січня і 10 січня, тому що з 2 січня ми запроваджуємо режим найбільшого сприяння (запровадження імпортних мит у рамках членства в СОТ - УНІАН), а ембарго (заборона імпорту - УНІАН) із 10 січня, тому що ми розуміємо, що деякі товари зараз у дорозі, і ми даємо перехідний період, щоб наші компанії не несли збитків, - сказала Микольська. – Але знову-таки, в постановах Кабміну чітко зазначено, що в разі, якщо Росія не застосує торгові обмеження, ми свої обмеження теж не будемо застосовувати».

При цьому вона зазначила, що рівень ставок імпортних мит залежить від кожної товарної позиції. «Там мита є різні - від 0,5% до 10%. Треба дивитись від позиції до позиції», - сказала Микольська.

Як повідомляв УНІАН, 29 грудня Міністерство економічного розвитку і торгівлі України в рамках реагування на можливе запровадження Російською Федерацією торгового ембарго проти України запропонувало запровадити імпортні мита на російські товари з 2 січня 2016 року, а також повністю заборонити імпорт м'яса, риби, круп, зерна, хлібобулочних виробів, горілки, пива, сигарет, кондитерських виробів, кормів, низки хімікатів і залізничного обладнання російського виробництва в Україну з 10 січня 2016 року.

Повний перелік товарів, що потенційно заборонені до ввезення в Україну, опубліковано на сайті Мінекономрозвитку і включає понад 30 позицій.

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16 грудня 2015 року президент Російської Федерації підписав указ «Про припинення Російською Федерацією дії Договору про зону вільної торгівлі стосовно України», а 25 грудня Рада федерації РФ схвалила федеральний закон «Про призупинення Російською Федерацією дії Договору про зону вільної торгівлі стосовно України». Очікувана дата призупинення Російською Федерацією дії Договору про зону вільної торгівлі (СНД) стосовно України - 1 січня 2016 року.

Жорсткі торговельні заходи стосовно України були анонсовані Російською Федерацією у відповідь на прагнення нашої країни не відкладати запровадження Угоди про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. Угода запрацює в повному обсязі з 1 січня 2016 року.