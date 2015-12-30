"Укрнафта" перерахувала до бюджету 1,8 мільярда гривень дивідендів - Яценюк

Найбільша нафтовидобувна компанія «Укрнафта», контрольний пакет акцій якої належить НАК "Нафтогаз України", перерахувала до держбюджету 1,77 млрд грн дивідендів, повідомив у ході засідання уряду прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Хотів би повідомити новину. Є така компанія «Укрнафта». Уряд вніс закон, який передбачав повернення контролю держави над компанією «Укрнафта», було проведено збори акціонерів, був призначений новий голова правління. Я зустрічався з ним. І під час цих зустрічей обговорювалося питання виплати дивідендів компанії «Укрнафта» на користь держбюджету. Загальний обсяг цих дивідендів - 1,77 млрд грн, - сказав Яценюк . - І хотів би повідомити членам уряду і народу, що 1,77 млрд грн компанії «Укрнафта» перераховано до бюджету. Дивіденди сплачені».

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Як повідомляв УНІАН, 22 липня акціонери «Укрнафти» обрали новим головою правління підприємства громадянина Великої Британії Марка Роллінса. Однак контракт із ним наглядова рада «Укрнафти» підписала лише наприкінці вересня.

Вже у жовтні «Укрнафта» повідомила, що повністю виплатила державі дивіденди за 2014 рік і сплатила поточні податки.

На початку грудня наглядова рада «Укрнафти» повністю змінила склад правління компанії.

У грудні голова «Укрнафти» представив план розвитку компанії, вказавши в ньому необхідність погашення боргу НАК «Нафтогазу України» перед «Укрнафтою» в розмірі 50 млрд грн.

Крім того, Роллінс у своїх пропозиціях до органів влади вказав на необхідність укласти новий договір із Державною фіскальною службою про розстрочення платежів, який буде прив'язаний до виплат із боку НАК. Борг «Укрнафти» перед бюджетом становить близько 9,5 млрд грн.

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На зустрічі з журналістами Роллінс заявив, що потрібно переглянути дивідендну політику, відмовившись від порочної практики викачування державою всіх грошових надходжень. Інакше при існуючих низьких цінах на енергоносії компанію очікує повільна смерть.

Попередник Роллінса, Пітер Ванхеке, неодноразово звинувачував керівництво «Нафтогазу України» в небажанні виконувати рішення Вищого господарського суду щодо повернення «Укрнафті» 2 млрд куб м. газу або погашення боргу за нього в розмірі від 9 до 14 млрд грн.