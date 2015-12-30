Дефіцит держбюджету в січні-листопаді становив 4,3 мільярди гривень - Мінфін

За інформацією Мінфіну, зведений бюджет за 11 місяців зведено з профіцитом в 19,97 млрд грн.

Доходи державного бюджету за 11 місяців зросли на 50,4%, - до 479,853 млрд грн, витрати - на 27,1% - до 481,027 млрд грн, доходи зведеного бюджету зросли на 43,2% - до 584,732 млрд грн, витрати - на 22,5% - до 561,512 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, Державний бюджет України у жовтні виконано з дефіцитом на рівні 6 млрд грн на тлі зниження неподаткових надходжень, включаючи планове зниження перерахувань прибутку НБУ, а також очікуваного приросту витрат порівняно з попереднім місяцем.

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Профіцит держбюджету України в січні-вересні становив 8,8 млрд грн проти дефіциту у 40,1 млрд грн за аналогічний період минулого року. У тому числі у вересні держбюджет зведено з профіцитом у 1,1 млрд грн.

Чинний держбюджет України на 2015 рік передбачає доходи на рівні 502,260 млрд грн, витрати - 566,87 млрд грн, граничний обсяг дефіциту - 75,82 млрд грн, або 4,1% ВВП, стелю держборгу – 1,394 млрд грн.