Мінфін у 2016 році проведе верифікацію пенсій, допомоги переселенцям та інших соцвиплат – Розенко

Міністерство фінансів проводитиме аудит правильності призначення пенсій, допомоги переселенцям та інших соціальних виплат у 2016 році незалежно від Міністерства соціальної політики і Пенсійного фонду, повідомив сьогодні журналістам міністр соціальної політики Павло Розенко.

«Ми готові, щоб незалежно від Пенсійного фонду та Міністерства соціальної політики Мінфін провів цю перевірку, в тому числі й бази Пенсійного фонду», - сказав він. Міністр також зазначив, що верифікація частини соціальних програм вже проводилася в 2015 році. Так, Пенсійний фонд вже провів поточного року перевірку пенсійних виплат, і повторне її проведення займе не більше 4 місяців, навіть незважаючи на відсутність єдиної бази пенсіонерів.

Читайте такожПонад 70% пенсіонерів вже отримали підвищені пенсії: мінімальна тепер становить 1074 гривень

«У 2015 році проводилася перевірка пенсійних виплат, і всі регіональні бази даних піднімали нагору і проводили їх перевірку. Це займає деякий час. Ще раз треба буде це зробити, але я не думаю, що це займе рік», - сказав Розенко. За його словами, перевірка Міністерством фінансів пенсійних виплат займе 3-4 місяці.

Розенко також повідомив, що з липня 2015 року всі пільги призначаються залежно від доходів людини. Тому до 1 липня 2015 року Мінсоцполітики вже проводило перевірку реєстру пільговиків. «З близько 5 млн пільговиків, яким надаються пільги на житлово-комунальні послуги, після перевірки в реєстрі залишилося близько 3,8 млн осіб», - сказав він.

Житлові субсидії, за словами міністра, на сьогодні вже верифіковано, оскільки вони призначалися після персональних звернень та перевірки інформації про доходи.

Важливою проблемою, на його думку, залишається надання допомоги тимчасово переміщеним особам. «Ми маємо безліч фактів, коли цю допомогу отримують не ті люди, які реально переселилися і проживають тут, а які подали документи і проживають на території так званих ЛНР і ДНР», - сказав Розенко. Перевірка таких виплат переселенцям, за словами міністра, буде постійним процесом.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України має намір провести аудит і верифікацію соціальних виплат та їх одержувачів для оптимізації системи соціального захисту та соціального забезпечення громадян. За словами міністра фінансів Наталії Яресько, це буде просто перевірка для виявлення зловживань, у тому числі «мертвих душ» і невідповідностей критеріям отримання соціальної допомоги.

Читайте такожУряд хоче підвищити пенсії в два етапи

За оцінками Мінфіну, аудит і верифікація дадуть змогу заощадити на витратах держбюджету 5 млрд грн, при цьому соціальна підтримка надаватиметься тільки тим особам, які реально її потребують, для чого планується зробити систему виплат адресної соціальної допомоги.

Міністерство фінансів заощадило майже мільярд гривень у 2015 році шляхом перевірки статусу внутрішньо переміщених осіб при виплаті соціальної допомоги через «Ощадбанк».