НБУ назвав курс, з яким гривня "піде" на свята
19:34, 30 грудня 2015Фінанси
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Офіційний курс НБУ на 1 січня: 100 USD – 2400.0667 грн; 100 EUR – 2622.3129 грн; 10 RUR – 3.2931 грн.
НБУ встановив курс гривні на свята / Фото УНІАН
За інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 1 січня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD США – 2400.0667 (30 грудня – 2379.0721)
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100 EUR – 2622.3129 (30 грудня – 2605.5598)
10 RUR – 3.2931 (30 грудня – 3.2812)
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