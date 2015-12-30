Наступного року Луганщина потребуватиме майже 9 мільярдів гривень інвестицій - Тука

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у ефірі каналу "112".

Тука зазначив, що було розроблено план розвитку області на наступний рік. "Ми запланували загальний обсяг інвестицій, які потребує область на наступний рік, - приблизно сягає об'єму 8,8 млрд гривень", - сказав він і додав, що з них 2,4 млрд грн планується заробити "самостійно", а решту сподіваються отримати з центрального бюджету.

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Голова ВЦА висловив жаль через те, що ці кошти потрібні не на розвиток, а на відновлення області, де зруйновано майже 7 тисяч житлових будинків.

Тука зазначив, що найперспективнішим завданням на наступний рік для області бачить відбудову інфраструктури - доріг та мостів. "Приблизна вартість, яку ми оцінюємо на відновлення шляхопроводів, може сягнути практично 3,5 - 3,8 млрд. Це шалені кошти", - сказав він.

Раніше УНІАН повідомляв, що Кабінет міністрів України дозволив військово-цивільній адміністрації Луганської області не повертати у бюджет кошти, які були направлені в регіон для фінансування інфраструктурних проектів, але на кінець року залишилися невикористаними.