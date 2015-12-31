Народний банк Китаю знизив курс юаня до нового рекордного мінімуму

Народний банк Китаю 31 грудня знизив курс юаня до долара ще на 41 базисний пункт, до 6,4936 юань/дол. — новий мінімум з травня 2011 року, передає Reuters.

Попит на долари в обмінних пунктах КНР в кінці року регулярно збільшується, через що китайська національна валюта показувала ослаблення останні сім днів.

Читайте такожЦентробанк Китаю ввів обмеження для іноземних банківЯк повідомляв УНІАН, 29 грудня Народний банк Китаю знизив курс національної валюти до рівня травня 2011 року - мінімуму за 4,5 року (до 6,48 юань/долар).

Попит на долари в Китаї зростає, що збільшує волатильність валютного ринку і знижує вартість юаня.

В цілому, за рік юань знецінився на 4%.

У грудні поточного року ЦБ Китаю вже опускав курс національної валюти до мінімуму з липня 2011 року - 6,45 юаня за один долар.

МВФ вирішив в 2016 році включити юань в кошик резервних валют світу, що може призвести до зростання попиту на китайську валюту і подальшого підвищення її курсу. У зв'язку з цим Китай став в ручному режимі знижувати курс юаня. У грудні 2015 року Народний банк КНР знизив курс женьміньбі (офіційна назва юаня) до 6,4814 юаня за долар – мінімальний показник з червня 2011 року.