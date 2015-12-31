Фонд гарантування вкладів відшкодує вкладникам найстарішого комерційного банку України 1,8 мільярда гривень

Про це повідомляється на сайті фонду. Також повідомляється, що Фонд гарантування шукає потенційних інвесторів для виведення банку з ринку шляхом відчуження всіх або частини активів і зобов'язань фінансової установи на користь приймаючого банку, створення і продаж інвестору перехідного банку з передачею йому активів і зобов'язань банку «Укрінбанку» або продажу банку в цілому.

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Фонд приймає заявки на участь у конкурсі до 11 січня включно.

Участь у купівлі активів та передачі зобов'язань «Укрінбанку» можуть брати тільки банки.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 24 грудня ввів тимчасову адміністрацію в «Укрінбанк», що входить до групи великих за розміром активів, на підставі рішення Національного банку України про визнання банку неплатоспроможним.

За інформацією НБУ, більшість вкладників "Укрінбанку" мають вклади, які підлягають відшкодуванню Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у повному обсягу - 53 тис. осіб, або 95,5% вкладників.

Довідка УНІАН. "Укрінбанк" (Український інноваційний банк) працює на ринку України з 1989 року і входить до групи великих фінансових установ. За інформацією на сайті НБУ, ключовим власником банку є Володимир Клименко, який володіє часткою в капіталі в розмірі 71,1514%. "Укрінбанк" є першим комерційним банком на території Української РСР, дозвіл на його створення отримували безпосередньо у Горбачова в Москві.