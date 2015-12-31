Банки Азербайджану відновили обмін валюти, але ввели ліміт на суму операцій

Чинним в Азербайджані банкам надійшов лист від Центробанку, в якому регулятор доручив відновити обмін валюти, проте запровадити ліміт на суму операцій, передає AZE.az.

Так, максимальний ліміт встановлений на рівні не вище 1000 доларів в одні руки.

Читайте такожАзербайджан виграв на девальвації маната майже $2 мільярди«Центробанк у листі зазначив, що в забезпеченні банків інвалютою ніяких проблем не виникне. Даний крок розрахований на боротьбу зі спекуляціями на валютному ринку, а також на припинення ажіотажу серед населення», - повідомляє джерело.

Зазначимо, що Центробанк Азербайджану закликає громадськість не вірити чуткам і інформації спекулятивного характеру про курс нацвалюти, які можуть виникнути в святкові дні. Згідно з встановленим Центробанком новом режимом курсової політики, враховуючи попит та пропозицію, офіційний курс маната до долара на 5 січня 2016 року встановлено на рівні 1.5610. Повідомляється, що в передсвяткові дні ЦБА в достатньому обсязі забезпечує потребу банків у валюті.