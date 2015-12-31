У Росії інфляція досягла максимуму з 2008 року

Згідно з попередніми даними Росстату, за підсумками грудня 2015 року інфляція в місячному вираженні складе 0,8%, а за рік — 12,9%. Це рекордний показник з 2008 року, передає Газета.RU.

У попередні роки інфляція становила 11,4% в 2014 році, 6,5% в 2013 році, 6,6% в 2012 році, 6,1% в 2011 році і на 8,8% у 2010 і 2009 роках. Більш високий показник останній раз був зафіксований у 2008 році — тоді інфляція склала 13,3%.

Читайте такожКабмін вводить мита на товари з Росії і забороняє імпорт ряду продуктівЯк пише Газета.RU, особливу увагу варто зосередити на тому, що продовольча інфляція випереджає загальний тренд, ймовірно, це пов'язано з введення продовольчого ембарго проти країн Заходу, а також Туреччини та з 1 січня 2016 року — України.