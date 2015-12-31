Суд щодо "російського боргу" в $3 мільярди відбудеться у Лондонському арбітражі – торгпред

Про це в ефірі одного з телеканалів повідомила заступник міністра економіки України – торговий представник України Наталія Микольська.

«Це буде в Лондоні в арбітражі – за процедурою (проспекту емісії - УНІАН)», - сказала Микольська. При цьому вона додала, що позиція України та її судова перспектива вельми оптимістична.

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«Те, що всі кредитори погодились (реструктурувати борг - УНІАН), а РФ не погодилася, і те, що Росія веде агресію ще й в інших сферах (проти України - УНІАН), – це не на користь РФ, - сказала Микольська. - Крім того, ми не відмовляємося від переговорів (щодо обов'язку - УНІАН), тому що Україна – це законослухняний виконавець своїх міжнародних зобов'язань».

Як повідомляв УНІАН, 30 грудня Кабінет міністрів України підтвердив своє рішення ввести мораторій на виплату боргу перед Російською Федерацією в обсягу 3 млрд дол. Гроші було надано уряду Януковича у 2013 році, термін їх виплати наставав у грудні 2015 р. Борг увійшов в периметр реструктуризації, оголошеної Україною навесні 2015 року, але Росія відмовилася його реструктурувати. У грудні 2015 року за рішенням ключового кредитора України – Міжнародного валютного фонду – борг було визнано офіційним боргом України.

Разом з тим, міністр фінансів України Наталія Яресько відзначала, що Україна готова до переговорів із російською стороною щодо боргу, однак не бралася передбачати розвитку подій. У свою чергу глава уряду Арсеній Яценюк відзначав, що уряд України повністю готовий до судового процесу проти Російської Федерації й уже визначений радник, який буде консультувати уряд в судовому процесі. Крім того, виділені асигнування на оплату юридичних послуг щодо захисту інтересів України.