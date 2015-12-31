ЗВТ між Україною та ЄС створить унікальні можливості для української економіки - єврокомісар Мальмстрьом

Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідний коментар єврокомісара розповсюджений Європейською комісією сьогодні у Брюсселі.

"Вступ в силу цієї торгівельної угоди з 1 січня 2016 року створює унікальні можливості для України, щоб стабілізувати, диверсифікувати і розвивати свою економіку на благо всіх її громадян. Допомога з боку ЄС зможе зробити доступною підтримку українського малого та середнього бізнесу, щоб використати ці нові можливості з метою розвитку, і, тим самим, створити робочі місця", - заявила Мальмстрьом.

Вона також вважає, що це піде на користь європейському бізнесу, який отримає покращений доступ до ринку з населенням 45 млн осіб. "Зміни не відбуваються за одну ніч, вони вимагають зусиль та інвестицій. Поступово ЗВТ буде сприятиме процвітаючій Україні та сильній економічній інтеграції з ЄС", - наголосила єврокомісар.

У свою чергу європейський комісар з питань Європейської політики сусідства та переговорів щодо розширення Йоганнес Ган додав, що ЗВТ "відкриває нові можливості для України в ЄС і за його межами, оскільки європейські стандарти часто є міжнародними стандартами".

Читайте такожЯценюк: Москва не змінить текст угоди про ЗВТ між Україною і ЄС

"ЄС буде продовжувати підтримувати Україну і допомагати з необхідним корегуванням. Ми хочемо бачити Україну успішною та використати весь потенціал ЗВТ", - наголосив він.

Як повідомлялося, з 1 січня 2016 року Європейський Союз та Україна розпочнуть застосовувати поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі, що є частиною Угоди про асоціацію, яка була підписана у червні 2014 року. Решта Угоди про асоціацію в її політичній частині вже застосовується з листопада 2014 року. Зі вступом в силу ЗВТ обидві сторони зможуть гарантувати, що ринок товарів та послуг буде відкритий на основі передбачуваних та гарантованих торгівельних правил з тим, щоб створити для українського та європейського бізнесу, інвесторів, споживачів та громадян нові можливості.

Читайте такожДиректор Урядового офісу з питань євроінтеграції: Сьогодні ми не використовуємо навіть тих квот, що вже доступні у торгових преференціях ЄС

Вирівнюючи українські норми з законодавством ЄС, ЗВТ буде сприяти більш високим стандартам якості продуктів, підвищить рівень споживання та охорону навколишнього середовища. Також будуть поглиблюватися економічне співробітництво та обміни, що буде сприяти більшій стабільності та процвітанню України.