Порошенко підписав державний бюджет на 2016 рік

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Документ був прийнятий Верховною Радою 25 грудня.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада Україна ухвалила за основу і в цілому проект закону України про державний бюджет на 2016 рік з дефіцитом 3,7% ВВП, з доходами 595 млрд грн.

За відповідне рішення проголосували 263 народних депутата за необхідних 226.

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Проект держбюджету був доопрацьований з урахуванням ухвалених законів.

Представляючи оновлений проект бюджету міністр фінансів України Наталія Яресько сказала, що розробники законопроекту в цілому врахували близько 20 різних змін. Зокрема, раніше передбачалося, що доходи бюджету становитимуть 601 млрд грн.

Ухвалення бюджету було ключовою рекомендацією Україні від основного кредитора - Міжнародного валютного фонду, підтриманою Мінфіном США та посольствами країн «Великої сімки» в Україні.

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«Дефіцит залишається в рамках маяків МВФ», - сказала Яресько.

У свою чергу, представник Бюджетного комітету парламенту Сергій Мельник зазначив, що Комітет підтримав пропозиції щодо змін і доповнень статей бюджету, включаючи перерозподіл коштів на програми Мінкультури, Міноборони та Мінздраву.

«В цілому було подано понад 600 пропозицій. І до 1 березня Кабмін повинен подати проект змін до бюджету з урахуванням ресурсних пропозицій», - сказав він.

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Представник фракції Блоку Петра Порошенка Юрій Луценко, у свою чергу, підкреслив, що запропонований бюджет буде дуже складним.

«Але це не партійний документ. Це бюджет, який потрібен всій країні. Бюджет – це запорука того, що країна буде розвиватися. Хто проголосує «проти», скине країну до прірви анархії та безвідповідальності», - сказав Луценко, звертаючись до парламентаріїв.

Завершуючи обговорення проекту бюджету, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк висловив подяку всім парламентаріям за допомогу в роботі.

«Нам разом вдалося розробити акти законодавства, внесені урядом, краще і ефективніше, - сказав Яценюк. - Ми підтримуємо всі пропозиції депутатських фракцій, які спрямовані на економічну стабілізацію. Нам треба буде працювати і далі - не лише над цим бюджетом, але і над усіма реформами, як по податках, так і в медицині та освіті. І я залишаюся оптимістом. Ми здатні проводити реформи і досягати результату. Єдність – це наша запорука успіху».

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Раніше Кабмін представив проект держбюджету, в якому незмінним залишилися показники держборгу – 1,5 трлн грн, показник держгарантій – 28,2 млн грн, доформування енергетичного спецфонду на рівні 700 млн дол., обсяг запозичень - 202,997 млрд грн. Прожитковий мінімум, згідно з оновленим документом, з 1 січня 2016 року також становитиме 1330 грн, з 1 травня - 1399 грн, з 1 грудня - 1496 грн. Розмір мінімальної зарплати: з 1 січня - 1378 грн, з 1 травня – 1450 грн, з 1 грудня – 1550 грн.

Крім того, 24 грудня Верховна Рада ухвалила і затвердила низку законодавчих змін, які стосуються системи оподаткування для виконання дохідної частини бюджету -2016.

Зокрема, міністр фінансів Яресько на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook зазначала, що за результатами голосування ухвалено зниження ставки ЄСВ у 2016 році до 22% і скасовано стягування ЄСВ із заробітної плати (доходу) фізичних осіб. Також вводиться з 1 січня 2016 зниження ставок рентних платежів для видобування природного газу, скасовується з 1 січня 2016 спеціальний імпортний збір, звільняється від оподаткування міжнародна технічна допомога. З 1 січня запроваджується електронна акцизна накладна для детінізації ринку пального.

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За словами Яресько, ухвалені законодавчі акти дозволять провести верифікацію одержувачів соціальної підтримки і пенсій і значно підвищити ефективність використання державних коштів. На думку глави Мінфіну, уряд зміг досягти компромісу з Верховною Радою щодо ключових змін до дохідної та видаткової частини бюджету, які дозволять розпочати низку важливих структурних реформ.