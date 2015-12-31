У Мінфіні РФ заявили про початок судового розгляду з Україною за "боргом Януковича"

Про це йдеться у прес-релізі Мінфіну РФ.

Зазначається, що Мінфін Росії ініціював процедури, необхідні для початку судового розгляду з Україною.

"Відповідний позов буде поданий до англійського суду згідно зі встановленими процедурами", - йдеться у повідомленні російського відомства.

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Крім того, в РФ наголосили, що "якщо Україна не змінить свою позицію і не почне сумлінно вести переговори, то Рада директорів МВФ не може не поставити питання про допустимість продовження кредитування України у рамках Програми розширеного фінансування".

Раніше УНІАН повідомляв, що Росія має дуже обмежені можливості для повернення "боргу Януковича", суд може не задовольнити позов, якщо буде встановлено, що Путін готував анексію Криму до моменту видачі кредиту.