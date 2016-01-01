Російське ембарго на українські товари набуло чинності

Так, Росія забороняє з 1 січня 2016 року ввезення сільськогосподарської продукції, сировини і продовольства, країною походження яких є Україна.

Крім того, з 1 січня буде припинено дію зони вільної торгівлі з РФ, за умовами якої українські товари надходили на територію Росії за нульовою ставкою митного тарифу. З нового року тариф для українських товарів буде в середньому 6%.

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Варто наголосити, що жорсткі торговельні заходи щодо України були анонсовані Російською Федерацією у відповідь на прагнення нашої країни не відкладати введення Угоди про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС.

Раніше УНІАН повідомляв, що почалося тимчасове застосування Угоди про асоціацію Україна-ЄС в частині поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі, а головування в Європейському Союзі на півроку перейшло від Люксембургу до Нідерландів. Україна - на порядку денному.