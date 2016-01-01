Відсьогодні в Україні скасовано додатковий імпортний збір

Від 1 січня набув чинності закон №912-VІІІ від 24.12.2015 "Про заходи щодо стимулювання зовнішньоекономічної діяльності", який скасовує додатковий імпортний збір.

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Нагадаємо, додатковий імпортний збір Україна ввела 25 лютого цього року на 12 місяців через різке погіршення платіжного балансу. Він стягувався з усього імпорту, крім критичного, прописаного в прийнятому Радою в кінці 2014 року за пропозицією уряду законі "Про стабілізацію платіжного балансу України". Він становив 5% для непродовольчих товарів і 10% – для продуктів.