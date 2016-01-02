Україна ввела дзеркальні санкції у відповідь на російське торговельне ембарго

Як повідомляє прес-служба Кабміну, зазначені заходи запроваджуються терміном на один рік відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2015р. № 1146, ухваленої Урядом з метою захисту національних економічних інтересів та безпеки України, відновлення порушених прав, свобод та законних інтересів громадян України, суспільства та держави, викликаних діями держави-агресора – Російської Федерації, які обмежують реалізацію законних прав та інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності України, та у відповідь на призупинення Росією дії Договору про зону вільної торгівлі від 18 жовтня 2011 року стосовно України.

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Як відзначила у своєму коментарі заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України - Торговий представник України Наталія Микольська, Уряд і надалі відстоюватиме інтереси України й послідовно захищатиме українського товаровиробника на зовнішньому та внутрішньому ринках.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України за раніше озвученою пропозицією Міністерства економічного розвитку і торгівлі України упроваджує імпортне мито на російські товари, а також заборону на імпорт низки товарних груп, включаючи продовольство, продукти хімічної промисловості і залізничне обладнання.