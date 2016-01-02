Долар рекордно зросте в 2016 році - Bloomberg

Про це заявили опитані агентством Bloomberg експерти, передає "Дождь".

Зміцнення долара, вважають опитані експерти, буде пов'язано з прийняттям рішення про підвищення ключової ставки Федеральною резервною системою у кінці грудня. ФРС, нагадує агентство, обіцяла в майбутньому підвищувати ключову ставку.

На їхню думку, до кінця 2016 року зросте, крім американської валюти, британський фунт, канадський долар і норвезька крона.

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Майже на 3% впаде євро, на 3,5% — ієна, найбільш рекордне падіння до кінця року буде в новозеландського долара (майже 8%).

У матеріалі йдеться, що таке зростання долара виявиться третім ралі з часів Клінтона і Рейгана. Тоді під час президентства Рейгана з 1979 по 1984 рік долар показував зростання після скасування золотого стандарту валюти в 1971 році, зростання валюти за Клінтона було з 1995 року до кінця його президентства в 2001 році.