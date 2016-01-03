Яценюк: Україна виходить із ЗВТ з РФ, піднімає мита на російські товари та вводить торговельне ембарго

Про це заявив у «10 хвилинах» прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів.

Прем’єр нагадав, що у зв’язку з набуттям чинності Угоди про зону вільної торгівлі Російська Федерація, як і очікувалося, ввела торговельне ембарго проти України і незаконно вийшла з зони вільної торгівлі.

«Наша відповідь наступна. Україна виходить із зони вільної торгівлі з Російською Федерацією, піднімає мита на всі російські товари та вводить торговельне ембарго на продовольчі товари, виготовлені в Російській Федерації, а також на товари машинобудування і вагонобудування», - заявив Яценюк і додав: «Ми діємо дзеркально. Не ми почали цю війну. Але агресор буде покараний».

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Голова уряду наголосив, що Угода про зону вільної торгівлі між Україною і Європейським Союзом – «це саме та Угода, за яку мільйони українців боролися на Майдані»: «Це саме та перспектива для української економіки стати конкурентною, сильною, взірцевою і тією економікою, яка залучає інвестиції з Європейського Союзу, яка створює нові робочі місця, яка торгує вільно з Європою і дає можливість українському бізнесу розвиватися і йти вперед».

Угода про ЗВТ, наголосив він, означає насамперед безмитний продаж українських товарів до Європи і європейських товарів до України: «Це конкуренція, що є викликом для внутрішнього виробника. Але в першу чергу - це можливість для українського бізнесу стати більш сильним, більш конкурентним і завойовувати нові ринки».

Яценюк наголосив, що Росія «робила все для того, щоб Україна не стала частиною європейського простору, щоб ми не повернулися в свою історичну європейську сім'ю»: «Колишній режим відмовився підписати Угоду про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом. І мільйони українців вийшли на вулиці. І ми перемогли».