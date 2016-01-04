Туреччина готує скаргу до СОТ на російські санкції

Турецька влада почала готувати матеріали для подачі до Світової організації торгівлі (СОТ) скарги на введення Росією економічних санкцій.

Про це Daily Sabah розповів міністр економіки Туреччини Мустафа Елітас, передає РБК.

За словами Елітаса, зараз скарга знаходиться на розгляді для відправки в СОТ. Турецька влада займається збором доказів порушення Росією правил організації. «Ми відстоїмо права всіх, хто постраждав (через санкції - ред.), в міжнародних судах», — пообіцяв міністр.

Голова відомства підкреслив, що в торгівлі повинна бути «моральна основа». «Підприємці довірилися російському уряду і вклали гроші в країну. Ми намагаємося бути терплячими, але чекаємо ембарго проти Туреччини», — сказав Елітас.

Міністр також порівняв взаємини з Росією з прогнозом погоди, який іноді обіцяє сонце, а іноді дощ і хмарно. «За хмарності їхні дії не відповідають міжнародним правилам торгівлі», — заявив голова міністерства економіки. Він додав, що при відомстві створили спеціальний орган для розгляду скарг турецьких бізнесменів, що працюють з російськими партнерами.

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РФ ввела санкції проти Туреччини після інциденту з російським Су-24, який був збитий турецькими ВВС біля сирійського кордону. До ввезення в Росію заборонені турецькі овочі, фрукти, м'ясо птиці. Москва також ввела заборону на виконання турецькими компаніями окремих видів робіт та послуг, перелік яких має визначити кабмін, і обмеження при працевлаштуванні турецьких громадян з 1 січня 2016 року.

Росія і Туреччина, як члени СОТ, за замовчуванням пов'язані режимом найбільшого сприяння. При цьому голова Мінекономрозвитку РФ Олексій Улюкаєв пояснював, що при введенні санкцій Росія може задіяти виняток із правил і скористатися статтею, яка дозволяє обмежувати торговельні відносини з іншою країною — учасницею організації у разі загрози національній безпеці.

У кінці грудня президент Росії Володимир Путін вніс зміни в указ про введення санкцій проти Туреччини. У ньому він розширив перелік компаній і контрактів, на які російський уряд може поширювати виключення з санкцій.