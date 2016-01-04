Мінфін після піврічної перерви знову вирішив позичити гроші на внутрішньому ринку

Міністерство фінансів України у 2016 році після піврічної перерви має намір відновити проведення аукціонів з розміщення облігацій внутрішньої державної позики, номінованих як у національній, так і в іноземній валюті, повідомляється на сайті міністерства.

Згідно з опублікованим графіком міністерство має намір, як і раніше, проводити аукціони щовівторка. Зокрема, 12 січня, 9 лютого і 1 березня Мінфін пропонуватиме інвесторам ОВДП у національній валюті терміном обігу 1 рік, 19 січня і 22 березня – трирічні гривневі ОВДП та ОВДП в іноземній валюті на 1,5 року, 26 січня, 23 лютого та 29 березня – гривневі ОВДП з терміном обігу 1,5 року, 2 лютого – трирічні гривневі ОВДП та ОВДП в іноземній валюті на 2 роки, 16 лютого та 15 березня – дворічні гривневі ОВДП.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України в січні-жовтні 2015 року придбав у власність державні облігації номінальною вартістю 69,1 млрд грн. Обсяг продажу ОВДП з портфеля НБУ за цей період становив 1,52 млрд грн.

Станом на 30 грудня обсяг ОВДП в обігу за сумою основного боргу становить 504,643 млрд грн, при цьому у власності НБУ перебувають держпапери на суму 379,813 млрд грн.