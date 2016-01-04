Кабмін хоче продати Державний земельний банк

Кабінет міністрів України пропонує Верховній Раді України провести заходи щодо реорганізації чи приватизації Державного земельного банку через Фонд державного майна замість його ліквідації. Така пропозиція міститься у зареєстрованому в парламенті законопроекті № 3733 від 28 грудня 2015 року.

Згідно з пояснювальною запискою, зараз Державний земельний банк перебуває у стані ліквідації, але її альтернативою є реорганізація чи приватизація з метою продажу державного пакета акцій потенційним інвесторам. На думку уряду, це дозволить повернути в державний бюджет кошти, за рахунок яких був сформований статутний капітал банку, а також залучити додаткові інвестиції у вітчизняний АПК.

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Як повідомляв УНІАН, Державний земельний банк України був створений у формі публічного акціонерного товариства в липні 2012 року. Передбачалося, що банк забезпечуватиме управління землями сільськогосподарського призначення державної власності і виконувати функції з реалізації державних кредитних програм, насамперед для середнього та малого бізнесу в сільській місцевості. Статутний капітал банку склав 120 мільйонів гривень.

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У вересні 2014 року Кабінет міністрів України розпочав процедуру ліквідації Державного земельного банку.