Кабмін хоче продати Державний земельний банк
На думку уряду, це дозволить залучити додаткові інвестиції до вітчизняного АПК.
Кабінет міністрів України пропонує Верховній Раді України провести заходи щодо реорганізації чи приватизації Державного земельного банку через Фонд державного майна замість його ліквідації. Така пропозиція міститься у зареєстрованому в парламенті законопроекті № 3733 від 28 грудня 2015 року.
Згідно з пояснювальною запискою, зараз Державний земельний банк перебуває у стані ліквідації, але її альтернативою є реорганізація чи приватизація з метою продажу державного пакета акцій потенційним інвесторам. На думку уряду, це дозволить повернути в державний бюджет кошти, за рахунок яких був сформований статутний капітал банку, а також залучити додаткові інвестиції у вітчизняний АПК.
Читайте такожЗбитки працюючих банків України перевищили 57 мільярдів гривень
Як повідомляв УНІАН, Державний земельний банк України був створений у формі публічного акціонерного товариства в липні 2012 року. Передбачалося, що банк забезпечуватиме управління землями сільськогосподарського призначення державної власності і виконувати функції з реалізації державних кредитних програм, насамперед для середнього та малого бізнесу в сільській місцевості. Статутний капітал банку склав 120 мільйонів гривень.
Читайте такожНБУ посилив вимоги до резервів банків: виключив із них готівку в касах
У вересні 2014 року Кабінет міністрів України розпочав процедуру ліквідації Державного земельного банку.