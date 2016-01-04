Кабмін просить Раду прискорити отримання кредиту на 100 мільйонів євро від Польщі

Кабінет міністрів України пропонує Верховній Раді України ратифікувати міжурядову українсько-польську угоду про надання нашій країні кредиту в обсязі 100 мільйонів євро.

Про це йдеться в проекті закону №0076 "Про ратифікацію договору між урядом України та урядом Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов'язаної допомоги". Проект закону опублікований на сайті Верховної Ради.

У пояснювальній записці до документа наголошується, що сама угода була підписана у вересні 2015 року, проте його реалізація вимагає ратифікації в українському парламенті.

"Кредит у сумі до 100 мільйонів євро надається Кабінетові міністрів України в особі Міністерства фінансів України, урядом Республіки Польща для фінансування проектів у дорожній інфраструктурі, облаштуванні пунктів пропуску на українсько-польському кордоні та інші проекти, погоджені сторонами угоди", - сказано в документі.

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Умови кредитування, як сказано в пояснювальній записці, наступні: термін кредитування – 30 років з 5-річним пільговим періодом, відсоток користування кредитом – 0,15%, обсяг товарів польського виробництва, задіяних при реалізації проектів, на які спрямовані кошти, має становити не менше 60%.

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Як повідомляв УНІАН, кредитну угоду між урядами України та Польщі було підписано на початку вересня 2015 року в ході візиту прем'єр-міністра Яценюка до Варшави.