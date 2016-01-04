Росія повністю припинила транзит українських товарів через свою територію

Російська Федерація в рамках виконання раніше прийнятих рішень повністю зупинила транзит українських товарів через свою територію, йдеться в повідомленні Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

"Міністерство економічного розвитку і торгівлі України повідомляє, що станом на 4 січня Російська Федерація повністю зупинила транзит товарів з України через свою територію, - йдеться в повідомленні. – Ця заборона є непрозорою, невиправданою і дискримінаційною. Таким чином, росіяни порушили свої зобов'язання, зокрема, взяті в рамках членства у Світовій організації та Договору про зону вільної торгівлі від 18 жовтня 2011 року".

При цьому в Мінекономрозвитку пояснили, що російським законодавством, прийнятим у перші дні нового, 2016 року, передбачаються деякі обмеження транзиту для товарів з України. Зокрема, такі обмеження, за даними міністерства, передбачає указ президента РФ №1 "Про заходи щодо забезпечення економічної безпеки і національних інтересів Російської Федерації при здійсненні міжнародних транзитних перевезень вантажів з території України на територію Республіки Казахстан через Російську Федерацію", а також аналогічну постанову російського уряду.

У зв'язку з цим, Мінекономрозвитку України закликав українські компанії прийняти до уваги цю інформацію при організації перевезень.

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"На даний момент Оперативний штаб реагування здійснює постійний моніторинг ситуації з імпортом в Російську Федерацію і з транзитом по її території. При цьому Мінінфраструктури та зацікавлені підприємства розробляють альтернативні шляхи прямування транзиту", - повідомили в Мінекономрозвитку. Крім того, в міністерстві запропонували телефони гарячих ліній, за якими можна повідомити про проблеми.

Як повідомляв УНІАН, 16 грудня 2015 року президент Російської Федерації підписав указ "Про призупинення Російською Федерацією дії Договору про зону вільної торгівлі щодо України", а 25 грудня Рада федерації РФ схвалила федеральний закон "Про призупинення Російською Федерацією дії Договору про зону вільної торгівлі щодо України". Очікувана дата призупинення Російською Федерацією дії Договору про зону вільної торгівлі (СНД) стосовно України - 1 січня 2016 року.

Жорсткі торговельні заходи щодо України було анонсовано Російською Федерацією у відповідь на прагнення нашої країни не відкладати введення Угоди про зону вільної торгівлі між Україною і ЄС. Угода почне працювати в повному обсягу з 1 січня 2016 року.

29 грудня Міністерство економічного розвитку і торгівлі України в рамках реагування на можливе введення Російською Федерацією торговельного ембарго проти України запропонувало ввести імпортні мита на російські товари з 2 січня 2016 року, а також повністю заборонити імпорт м'яса, риби, круп, зерна, хлібобулочних виробів, горілки, пива, сигарет, кондитерських виробів, кормів, ряду хімікатів і залізничного устаткування російського виробництва в Україну з 10 січня 2016 року.

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Повний перелік товарів, потенційно заборонених до ввезення в Україну, опубліковано на сайті Мінекономрозвитку і включає більш як 30 позицій. Уряд підтримав пропозицію Мінекономрозвитку. Всі рішення набули чинності з 2 січня 2016 року.