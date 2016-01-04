Нацбанк встановив курс офіційної гривні на рівні 24,00 за долар

Офіційний курс НБУ на 5 січня 2016 року: 100 USD – 2400,0667 гривні; 100 EUR – 2622,3129 гривні; 10 RUR – 3,2931 гривні.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 5 січня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 2400,0667 (31 грудня – 2400,0667) 100 EUR – 2622,3129 (31 грудня – 2622,3129) 10 RUR – 3,2931 (31 грудня – 3,2931) Читайте такожНБУ назвав курс, з яким гривня "піде" на свята Як повідомляв УНІАН, глава НБУ Валерія Гонтарева обіцяє наступного року скасувати валютні обмеження.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter