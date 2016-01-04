Нацбанк встановив курс офіційної гривні на рівні 24,00 за долар
19:18, 04 січня 2016Фінанси
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Офіційний курс НБУ на 5 січня 2016 року: 100 USD – 2400,0667 гривні; 100 EUR – 2622,3129 гривні; 10 RUR – 3,2931 гривні.
Нацбанк встановив курс офіційної гривні на рівні 24,00 за долар / Фото УНІАН
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 5 січня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD США – 2400,0667 (31 грудня – 2400,0667)
100 EUR – 2622,3129 (31 грудня – 2622,3129)
10 RUR – 3,2931 (31 грудня – 3,2931)
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Як повідомляв УНІАН, глава НБУ Валерія Гонтарева обіцяє наступного року скасувати валютні обмеження.
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