Обсяг відшкодування ПДВ в грудні став максимальним протягом 2015 року

Обсяг відшкодування платежів з податку на додану вартість суб'єктам підприємництва в Україні в грудні 2015 року склав 9,486 мільярда гривень, що є максимальною сумою відшкодування протягом всього 2015 року, йдеться в повідомленні Державної казначейської служби України.

Згідно з повідомленням, обсяг відшкодування ПДВ у грудні порівняно з листопадом зріс на 47%.

ПДВ в грудні відшкодовано 2 381 господарюючому суб'єкту всіх регіонів України.

У регіональному розрізі найбільші обсяги відшкодувань отримали Дніпропетровська область (2,057 мільярда гривень), Київ (1,898 мільярда гривень), Донецька область (1,322 мільярда гривень).

У корпоративному сегменті найбільші обсяги відшкодувань отримали "Арселорміттал Кривий Ріг" (1,028 мільярда гривень, Запорізька область), "Запоріжсталь" (1,018 мільярда гривень, Запорізька область), Корпорація "Індустріальний Союз Донбасу" (477,971 мільйона гривень, Донецька область).

Найменший обсяг відшкодувань отримали підприємці Луганської області – 3,870 мільйона гривень.

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Як повідомляв УНІАН, Державна фіскальна служба планувала в грудні відшкодувати підприємцям 10 мільярдів гривень заборгованості з податку на додану вартість і погасити прострочену заборгованість перед підприємцями з відшкодування цього податку.

Обсяг відшкодування платежів з податку на додану вартість суб'єктам підприємництва в Україні в листопаді 2015 року порівняно з жовтнем знизився на 7,1% – до 6,44 мільярда гривень.