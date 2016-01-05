У Венесуелі введуть надзвичайні економічні заходи

Надзвичайні економічні заходи будуть оголошені у Венесуелі найближчим часом, заявив президент країни Ніколас Мадуро, додавши, що очікуються перестановки в економічному блоці уряду, пише Прайм.

"В найближчі години ми введемо в дію надзвичайний план щодо прийняття та перегляду (заходів) у сфері економіки, (заходів) щодо будівництва продуктивної економіки в національному, регіональному і локальному масштабах", - заявив Мадуро, слова якого передає венесуельське агентство AVN. Метою цих заходів є "збільшення фундаментальних показників виробництва, розповсюдження товарів, їх комерціалізації та регулювання цін".

Подробиці цього плану не уточнюються. Агентство зазначає, що ці заходи були розроблені в рамках економічного конгресу представників соціалістичних сил в грудні 2015 року, покликаного протистояти "економічній війні, інспірованій правими силами" на тлі низьких нафтових котирувань.

Майбутні перестановки в економічному блоці уряду також поки не конкретизовані. За словами Мадуро, ці зміни покликані забезпечити "втілення в життя політичних, економічних та соціальних планів" влади.

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Новий план буде представлений Національній Асамблеї країни. При цьому Мадуро закликав парламент "не бойкотувати" дані заходи. У грудні 2015 року венесуельська опозиція вперше за 17 років добилася контролю над парламентом, отримавши дві третини мандатів. Новий склад Національної асамблеї починає роботу 5 січня. Однак 30 грудня верховний суд призупинив вступ на посаду трьох опозиційних депутатів, і опозиція позбулася кваліфікованої більшості.