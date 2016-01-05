Казахстан занурюється в кризу: інфляція за 2015 рік зросла вдвічі

Інфляція в Казахстані за 2015 рік склала 13,6%, повідомив у вівторок, 5 січня, комітет по статистиці Міністерства національної економіки, передають "Новини-Казахстан".

Ціни на продовольчі товари за минулий рік зросли на 10,9%, на непродовольчі — на 22,6%, платні послуги подорожчали на 8,1%.

У грудні порівняно з попереднім місяцем індекс споживчих цін склав 101,2%.

У 2014 році інфляція в Казахстані склала 7,4%.

Читайте такожКазахстан не пішов на поводу у РФ: не збирається припиняти вільну торгівлю з УкраїноюКрім того, продовжує падати і курс нацвалюти Казахстану. Так, середньозважений курс долара на ранковій сесії Казахстанської фондової біржі (KASE) 5 січня 2016 року склав 343,11 тенге, повідомляє Kapital.kz.

В обмінних пунктах Алмати курс становить 344,09 тенге за долар.

Офіційний курс на 5 січня становить 340,01 тенге за 1 долар США. 6 січня, виходячи з діючого порядку визначення офіційного курсу, він складе 343,11 тенге за 1 долар США.

За 2015 рік тенге впав на 85,2%.

Директор Центру макроекономічних досліджень Олжас Худайбергенов прогнозує, що 2016 рік стане дном економічної кризи в Казахстані.

Як повідомляв УНІАН, ще в жовтні м.р. президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв констатував: настає справжня криза, більш сильна, ніж у 2007-2009 роках.

«З урахуванням стану економіки в світі, включаючи Європу та Східну Азію, швидке поліпшення становища неможливо спрогнозувати. Наше населення має знати поточну ситуацію, яка означає зменшення прибутку наших підприємств, зниження доходів і можливе скорочення робочих місць. Настає справжня криза – більш сильна, ніж у 2007-2009 роках. У зв'язку з цим доручаю уряду провести аналіз, скласти план антикризової роботи, визначити необхідні заходи і довести до населення», — сказав Нурсултан Назарбаєв.