НБУ розділив банки на групи за новими критеріями

Національний банк України у 2016 році прийняв рішення ділити банки на 4 групи за новими критеріями, тоді як раніше банки були розділені на групи за розміром активів, повідомляється на сайті регулятора.

Згідно з повідомленням, відповідне рішення прийняв комітет НБУ з питань нагляду та регулювання діяльності банків від 31 грудня 2015 року.

Згідно з новими критеріями, передбачено такі групи: банки з державною часткою (у яких держава володіє часткою понад 75%), банки іноземних банківських груп (банки, власниками контрольних пакетів акцій у яких є іноземні банківські установи), група I (банки, частка активів яких більша за 0,5% активів банківської системи), група ІІ (банки, частка активів яких менша за 0,5% активів банківської системи).

До групи банків з держчасткою увійшли 7 фінустанов - «Ощадбанк», «Укрексімбанк», «Укргазбанк», «Родовід Банк», «Розрахунковий Центр», «Держзембанк», «УБРР».

До групи банків іноземних банківських груп увійшли 19 банків – «Промінвестбанк», «Райффайзен Банк Аваль», «Сбербанк Росії», «Укрсоцбанк», «УкрСиббанк», «ВТБ банк», «Креді Агріколь», «ОТП банк», «Сітібанк», «ІНГ Банк Україна», «Кредобанк», «Правекс-Банк», «ВіЕс Банк», «БМ БАНК», «Піреус банк МКБ», «Марфін Банк», «Кредит Європа», «Дойче Банк ДБУ», «СЕБ Корпоративний».

До I групи банків увійшли 13 фінустанов – «ПриватБанк», «Альфа-Банк», ПУМБ, банк «Південний», «Хрещатик», «Мегабанк», «Кредит Дніпро», «Прокредит», «Фідобанк», «Універсал Банк», «Платинум Банк», «Схід», «Діамант».

До другої групи банків увійшли 78 фінустанов.

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Як повідомляв УНІАН, з початку 2015 року Національний банк визнав неплатоспроможними і вивів з ринку 33 банки. Загалом з початку 2014 року було визнано неплатоспроможними 63 банки, що становить більше третини банківської системи України. На сьогодні в Україні функціонує 117 банків.