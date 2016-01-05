Гривня зміцнилася на міжбанку до 24,05 за долар

У вівторок, 5 січня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 23,90/24,05 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні по відношенню до євро встановилися на рівні 25,7110/25,8680 гривні/євро, по відношенню до російського рубля – на рівні 0,3260/0,3280 гривні/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 14:00 встановився на рівні 24,7479 гривні/долар, до цього годині укладено 266 угод на суму 125,97 мільйона доларів.